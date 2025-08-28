Il dramma della Ocean Viking ad Augusta, ancora bloccati a bordo a 4 giorni dall'attacco dei libici

«Quattro giorni dopo l’attacco armato, il personale della Ocean Viking è ancora bloccato a bordo a causa di protocolli anti-tubercolosi lunghi e inadeguati». Lo rende noto la ong Sos Mediterranee. «Lunedì 25 agosto la Ocean Viking - spiega la nota - ha sbarcato 87 sopravvissuti ad Augusta, in Sicilia. Da allora, alla nave è stato ordinato di rimanere all’ancora fuori dal porto, e 34 persone sono rimaste bloccate a bordo e non è stato ancora loro permesso di scendere a terra o di ricevere l’assistenza essenziale richiesta».

«Durante lo sbarco, un sopravvissuto, un minore non accompagnato, è stato messo in isolamento dall’Usmaf (le autorità sanitarie italiane) e sottoposto a test per la tubercolosi (Tbc), con esito positivo. Il caso era stato precedentemente identificato dal personale medico di Sos Mediterranee, che aveva attivato la procedura di isolamento».

«Mercoledì 27 il personale sanitario italiano è salito a bordo della nave per sottoporre tutti i membri dell’equipaggio al test di Mantoux. I risultati sono attesi tra domani e sabato. I soggetti vaccinati potrebbero presentare una reazione positiva; in tali casi, l’Usmaf ci ha informato che saranno sottoposti a radiografia».