Siracusa, piomba in casa di una donna e la rapina: arrestato

I poliziotti hanno arrestato, a Siracusa, un uomo di 39 anni, già noto alle forze dell'ordine, per il reato di rapina.

Secondo al ricostruzione fornita, il trentanovenne, nel pomeriggio di ieri (24 agosto 2025) , si è introdotto in un appartamento e, dopo aver minacciato la padrona di casa con un tondino in ferro, si è impossessato di un bancomat, di carte di credito ed un telefono cellulare di proprietà della vittima e fuggiva.

La donna ha chiamato la polizia e una volante, in servizio di controllo del territorio, è giunta in pochi minuti sul luogo del reato riuscendo a bloccare e ad arrestare  il rapinatore che, nel frattempo, era ancora nei pressi dell’abitazione della vittima, sita nel quartiere Epipoli. L'uomo ora si trova in carcere.

