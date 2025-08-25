Nuovo incendio alla Ecomac di Augusta, polemica sulla sicurezza

Ennesimo incendio alla Ecomac, l’impianto di smaltimento rifiuti ad Augusta, nel Siracusano, impianto di materiale plastico, che già lo scorso 5 luglio scorso era andato in fiamme creando un rogo dal quale si era sprigionata una nube di benzene e diossina. Ieri le fiamme sono state immediatamente domate dai vigili del fuoco coadiuvati dalla protezione civile.

«La Prefettura ci ha comunicato che l’incendio è stato domato e che la situazione è sotto controllo. L’Arpa ha escluso la necessità di particolari misure di cautela e l’evento appare circoscritto» ha detto Michelangelo Giansiracusa, presidente del Libero Consorzio di Siracusa.

«Si tratta dell’ennesimo rogo che conferma un’evidente mancanza di sicurezza nella gestione dell’impianto e dei rischi connessi agli incendi - scrive Piergiorgio Gerratana, segretario provinciale del Pd di Siracusa -. A questo si aggiunge l’enorme pericolo di inquinamento per la popolazione. Chiediamo lo sgombero di tutti i rifiuti presenti nello stabilimento; la bonifica integrale e urgente dell’area, per mettere in sicurezza il sito». Il Pd chiederà un incontro al prefetto di Siracusa per sollecitare «azioni rapide, incisive e coordinate che restituiscano serenità e tutela al nostro territorio».

Sul rogo del 5 luglio scorso la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta.