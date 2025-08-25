Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Nuovo incendio alla Ecomac di Augusta, polemica sulla sicurezza

Ennesimo incendio alla Ecomac, l’impianto di smaltimento rifiuti ad Augusta, nel Siracusano, impianto di materiale plastico, che già lo scorso 5 luglio scorso era andato in fiamme creando un rogo dal quale si era sprigionata una nube di benzene e diossina. Ieri le fiamme sono state immediatamente domate dai vigili del fuoco coadiuvati dalla protezione civile.

«La Prefettura ci ha comunicato che l’incendio è stato domato e che la situazione è sotto controllo. L’Arpa ha escluso la necessità di particolari misure di cautela e l’evento appare circoscritto» ha detto Michelangelo Giansiracusa, presidente del Libero Consorzio di Siracusa.

«Si tratta dell’ennesimo rogo che conferma un’evidente mancanza di sicurezza nella gestione dell’impianto e dei rischi connessi agli incendi - scrive Piergiorgio Gerratana, segretario provinciale del Pd di Siracusa -. A questo si aggiunge l’enorme pericolo di inquinamento per la popolazione. Chiediamo lo sgombero di tutti i rifiuti presenti nello stabilimento; la bonifica integrale e urgente dell’area, per mettere in sicurezza il sito». Il Pd chiederà un incontro al prefetto di Siracusa per sollecitare «azioni rapide, incisive e coordinate che restituiscano serenità e tutela al nostro territorio».
Sul rogo del 5 luglio scorso la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta.

