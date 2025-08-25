Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Cronaca Migranti: l'Ocean Viking è attraccata al porto di Augusta

Migranti: l'Ocean Viking è attraccata al porto di Augusta

di

La notte scorsa la nave Ocean Viking ha soccorso un'imbarcazione in gomma nelle acque internazionali davanti alla Libia. "Abbiamo salvato 47 persone tra cui 9 minori non accompagnati - scrive Sos Mediterranee su X -. Molti di loro fuggono dalla guerra in Sudan. Le autorità italiane hanno assegnato Marina di Carrara come porto di sbarco. 1.300 km lontano dall'area del salvataggio e 3 giorni e mezzo di navigazione in più che terranno la nostra nave lontana dal Mediterraneo".X SOS MEDITERRANEE ITA+++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++

E’ attraccata al porto commerciale di Augusta, nel Siracusano, la 'Ocean Viking' della ong Sos Mediterranee con 87 migranti salvati in mare in due soccorsi. La nave, secondo quanto raccontato dalla stessa ong, quando si trovava in acque internazionali, è stata l’obiettivo per 20 minuti di una sparatoria che ha crivellato lo scafo. L'equipaggio è ancora scosso per quanto accaduto.

«La nave - spiegano dalla ong - è stata avvicinata dalla motovedetta libica, che ha illegalmente chiesto di lasciare la zona e dirigersi verso nord. Senza alcun preavviso o ultimatum due uomini a bordo della motovedetta hanno aperto il fuoco sulla nostra nave».

A breve saranno avviate anche le procedure di identificazione per gli 87 migranti, tutti uomini, compresi 21 minorenni non accompagnati, quasi tutti provenienti dal Sudan.

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province