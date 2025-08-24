Mangiare bene, Coldiretti: «Tutelare il cibo prodotto dagli agricoltori è determinante per la salute e l'economia»

Per questo, portare i prodotti agricoli proprio bel cuore di Noto, diventata ormai il centro pulsante del turismo siciliano, è un evento importantissimo a cui il Vescovo di Noto, Monsignor Salvatore Rumeo, ha partecipato tagliando il nastro che ha dato l'avvio della notte gialla Coldiretti.

Insieme al Vescovo, anche il Sindaco Corrado Figura con la presidente e il direttore di Campagna Amica, Dominga Cotarella e Carmelo Troccoli.

Un momento importante al quale ha partecipato anche Sara Paraluppi, capo area Organizzazione con il presidente regionale Francesco Ferreri, la presidente di Siracusa, Alessandra Campisi, con il direttore regionale Calogero Maria Fasulo, il direttore di Siracusa, Santo Di Maria e i dirigenti arrivati da tutta l'Isola.