Scoperti due lidi abusivi lungo il litorale tra Pachino e Portopalo di Capo Passero

I controlli anti abusivismo della capitaneria di porto di Siracusa, lungo i 123 chilometri della costa, dalla Penisola Magnisi alla foce del Pantano Longarini, hanno fatto sì che a Portopalo di Capo Passero venissero restituiti alla libera fruizione oltre 600 metri quadrati di spiaggia, abusivamente occupata, in località Carratois, nel Comune di Pachino, e Scalo Mandrie, nel Comune di Portopalo di Capo Passero.

A Carratois era stata allestita un’area attrezzata con ombrelloni e lettini, nonché pedane su cui erano collocati tavoli, sedie e divani per una estensione di circa 540 metri quadri. A Scalo Mandrie circa 100 metri quadrati di spiaggia libera erano stati arbitrariamente occupati con lettini da spiaggia non autorizzati. I responsabili sono stati denunciati e le attrezzature rimosse.