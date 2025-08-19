«Impedirono a una società l'acquisito di un immobile all'asta», 4 indagati a Siracusa

I carabinieri di Siracusa hanno eseguito una misura cautelare emessa dal gip nei confronti di 4 persone accusate a vario titolo di estorsione e turbativa d’asta in concorso.

Un sessantenne con precedenti e condannato per mafia è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere, un coetaneo con precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di armi è stato messo ai domiciliari, mentre altri due uomimi di 49 sono stati sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’attività investigativa, coordinata dalla procura di Siracusa, nata dal danneggiamento di un’abitazione sottoposta ad asta giudiziaria nel comune di Floridia, è stata condotta dai carabinieri da ottobre 2024 a marzo 2025 e ha permesso di raccogliere elementi a carico dei quattro indagati ritenuti responsabili di estorsioni e turbativa d’asta nei confronti dei dirigenti di una società che acquista immobili all’asta per poi rivenderli.

Gli indagati, proprietari di un edificio commerciale del valore di circa 60.000 euro, hanno costretto i soci aggiudicatari dell’asta a non procedere al saldo del prezzo spingendoli a desistere dal progetto imprenditoriale e turbando così la gara. Nel corso dell’indagine è emerso l’interesse degli indagati anche su altri immobili oggetto di aste giudiziarie, tra cui una villetta nella località turistica di Fontane Bianche.