L'autista del bus accoltellato a Priolo, fermato un uomo

La polizia ha effettuato un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un uomo di 31 anni, residente a Priolo Gargallo, nel Siracusano, con l’accusa di tentato omicidio.

Secondo gli agenti l’uomo, per cause ancora da accertare, ha accoltellato un autista di un autobus di linea in servizio a Priolo Gargallo. La vittima ha riportato una prognosi di quindici giorni per una ferita alla gamba sinistra. Gli agenti hanno trovato un grosso coltello da cucina, utilizzato dall’aggressore.

«Condanniamo con fermezza questo gesto inqualificabile - ha detto il sindaco di Priolo, Pippo Gianni - che offende profondamente la nostra comunità. Questo non è il paese che vogliamo per noi né per i nostri figli. Esprimiamo piena solidarietà al conducente, augurandoci che possa ristabilirsi al più presto».