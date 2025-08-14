Siracusa, irrompe nella chiesa del Pantheon e danneggia gli arredi sacri: bloccato col taser

Danneggia alcuni arredi sacri all'interno della chiesa di San Tommaso al Pantheon di Siracusa. Resta senza nessuna risposta il gesto compiuto nel pomeriggio di ieri da un uomo, di origine straniera.

Ieri pomeriggio è entrato all'interno della chiesa del Pantheon e ha scagliato la sua rabbia su alcuni arredi e oggetti conservati nell'edificio che è anche un sacrario militare. Poi ha inveito contro una donna che in quel momento era all'interno della chiesa.

Lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i carabinieri, la polizia e i vigili urbani. L'uomo al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine si era già allontanato dalla chiesa, ma è stato intercettato e bloccato. Le forze dell'ordine per calmare l’uomo sono stati costretti a far ricorso al taser, la pistola a impulsi elettrici.

Dopo le cure del caso, avviati gli accertamenti con l’uomo attualmente in custodia ma non sottoposto ad alcuna misura cautelare.

Sconvolto dell'accaduto don Massimo Di Natale, parroco della chiesa Pantheon di Siracusa. Solidarietà alla comunità parrocchiale è arrivata dal presidente dell'Ucsi di Siracusa, Alberto Lo Passo, che ha manifestato vicinanza condannando l'atto vandalico ai danni del luogo sacro.