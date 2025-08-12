Medio Oriente, l'ospedale di Siracusa: «Pronti ad accogliere i bambini di Gaza»

L’ospedale Umberto I si rende disponibile ad accogliere e curare i pazienti più fragili provenienti dalla Striscia di Gaza: neonati e minori in condizioni critiche. Lo rende noto il sindaco Francesco Italia.

«Sono felice di condividere con tutti voi che il direttore generale ha accolto prontamente la proposta con entusiasmo. Siracusa darà la disponibilità a contribuire, insieme ad altre realtà italiane, a dare una possibilità di cura e di vita a chi sta vivendo una delle peggiori emergenze umanitarie del nostro tempo. La nostra città ha sempre dimostrato di saper unire competenza, solidarietà e accoglienza. Questa volta lo faremo con la forza dei nostri medici, infermieri e operatori sanitari, e con il calore di una comunità che non si tira mai indietro quando c'è da proteggere la vita».