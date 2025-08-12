Carlentini, anziana cade in casa: soccorsa grazie agli operatori ecologici

Sono le 6,45 del mattino. È l’ora in cui gli operatori ecologici raccolgono i rifiuti, nel centro storico, quando dall’interno di un palazzo di via Marconi arrivano le urla di un’anziana che chiede insistentemente e disperatamente aiuto.

Gli operatori ecologici hanno fermato il mezzo e dopo aver ascoltato la richiesta d'aiuto hanno chiamato i vicini di casa e lanciato l’allarme alla centrale operativa dei vigili del fuoco e al 118. I pompieri giunti sul posto, grazie ai familiari, sono entrati all’interno dell’appartamento.

Una volta dentro i pompieri hanno trovato l’anziana sul pavimento. Sul posto sono arrivati i medici del 118.

L’anziana di 86 anni di Carlentini, che vive da sola, ha riferito di essere caduta sul pavimento accidentalmente, senza però essere in grado di indicare quando ciò fosse accaduto. I sanitari del 118, dopo aver immobilizzato l’anziana e prestato le prime cure, l'hanno portata al pronto soccorso dell’ospedale di Lentini per poterla sottoporre ad accertamenti sanitari.