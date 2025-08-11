Turista calabrese soccorso con l'elicottero nella riserva di Cavagrande

Il soccorso alpino della guardia di finanza di Nicolosi è intervenuto in aiuto di un escursionista di origini calabresi, in vacanza in Sicilia, infortunatosi a seguito di una caduta all’interno della riserva naturale Cavagrande del Cassibile, nel territorio di Avola.

Era stata la sala pperativa del 118 a segnala che l’uomo non poteva proseguire da solo il cammino a causa di una rovinosa caduta che gli aveva provocato la possibile frattura di un arto inferiore. I militari del Sagf hanno subito contattato la sezione aerea di manovra della guardia di finanza di Catania, pianificando un intervento con l’utilizzo di un elicottero. Raggiunta l’area e considerato l’ambiente impervio, gli specialisti del soccorso alpino si sono calati a terra tramite verricello di soccorso e hanno sistemato la persona infortunata sulla barella in dotazione, immobilizzando l’arto infortunato, in collaborazione con i vigili del fuoco. Successivamente, dopo averlo issato a bordo dell’elicottero, lo hanno trasportato in area sicura e affidato ai sanitari del 118, che lo hanno condotto presso la struttura ospedaliera di Avola.