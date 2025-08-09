Rosolini, furto di strumenti musicali nella chiesa di Santa Caterina: scattano due denunce

I Carabinieri della Stazione di Rosolini hanno identificato e denunciato due uomini, un 43enne pregiudicato e un 36enne, ritenuti responsabili del furto aggravato avvenuto nel Cine Teatro della Chiesa di Santa Caterina.

I due, già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali e di polizia, si sarebbero introdotti nella struttura sottraendo strumenti e apparecchiature musicali.

L’attività investigativa, avviata subito dopo la denuncia presentata dal parroco, ha permesso di risalire in breve tempo all’identità degli autori e di recuperare l’intera refurtiva, che è stata restituita alla parrocchia.