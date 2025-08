Augusta, pedina e minaccia l'ex convivente: divieto di avvicinamento e braccialetto per lui

Molestie, minacce, pedinamenti, atteggiamenti ossessivi di controllo, dettati da estrema gelosia: la polizia di Augusta ha notificato a un provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa e l’applicazione del braccialetto elettronico. L’ex compagna, con la quale lo stesso conviveva sino a tre mesi fa, aveva denunciato l’uomo, che non aveva accettato la fone della relazione e aveva cominciato a molestarla. Lei aveva mutato le proprie abitudini di vita, ma in un episodio l’uomo si era addirittura piazzato per svariate ore sotto l’abitazione della donna in attesa che uscisse, tanto da costringere quest’ultima a richiedere l’intervento degli agenti. Oltre ai pedinamenti, vi sono state offese, insulti, epiteti oltraggiosi, e minacce pesanti.