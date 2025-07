Filca Cisl, Dathan Di Dio eletto segretario generale di Ragusa e Siracusa

Dathan Di Dio è il nuovo segretario generale della Filca Cisl Ragusa Siracusa. È stato eletto al termine del Consiglio generale che si è tenuto nella sala conferenze della Cassa Edile di Siracusa. Nel corso del consiglio sono stati poi eletti i componenti della nuova segreteria sono Marilena Tuè e Christian Tribulato.

«La Filca Cisl territoriale riparte con entusiasmo e grande determinazione – ha detto Paolo D’Anca, segretario generale regionale della Filca Sicilia – con l’elezione di un dirigente che ha tutte le competenze per essere all’altezza delle importanti sfide che ci attendono. La nostra federazione, radicata nel territorio, vuole continuare ad essere un punto di riferimento concreto per tutti i lavoratori che a noi si affidano. Esprimo al segretario e alla nuova segreteria le mie congratulazioni e gli auguri per un buon lavoro – ha aggiunto D’Anca – convinto che l’impegno del nostro sindacato deve avere un solo obiettivo: tutelare i lavoratori e fare in modo che la sicurezza diventi prioritaria in ogni singolo cantiere. Per questo, insieme alla Confederazione, non ci stancheremo mai di sedere ad ogni tavolo perché questo diritto non venga mai negato».