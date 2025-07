Siracusa, il Garante dei detenuti: «Da 5 giorni manca l'acqua nel carcere di Brucoli»

Da cinque giorni nel carcere di Brucoli, ad Augusta, nel Siracusano, l’acqua arriva a singhiozzo: «Precisamente dalle 18 fino al mattino presto del giorno successivo» spiega Giovanni Villari, garante dei diritti delle persone private della libertà del Comune di Siracusa. L’allarme è stato lanciato da alcuni familiari che hanno denunciato le condizioni invivibili della struttura penitenziaria durante il giorno: al buio e senza acqua.

«Manca l'energia elettrica in tutto l’istituto da lunedì scorso - spiega Villari -, sembra per un intervento di manutenzione straordinaria. E di conseguenza l’autoclave non può funzionare per portare l’acqua ai detenuti. Con questo caldo per 598 persone, quasi il doppio rispetto alla capienza, la situazione è drammatica».

Nel carcere di contrada Cavadonna, a Siracusa, la situazione non è migliore: «Circa 700 detenuti, rispetto ad una capienza di 575, sono costretti a convivere con le cimici. Una contaminazione di materassi, lenzuola, vestiti. La direzione ha provveduto con una sorta di disinfestazione ma non si riescono a eliminare. Un caso simile è accaduto anche a Rebibbia: bisognerebbe sigillare le celle una per una e intervenire. Ma non sembra fattibile: le celle che prima erano occupate da tre persone adesso ne ospitano cinque».