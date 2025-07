Gli agenti del commissariato di polizia di Lentini hanno eseguito un provvedimento emesso dalla Procura di Siracusa nei confronti di un ex sacerdote condannato definitivamente a sette anni e sei mesi e alla sospensione dall’esercizio della professione di ministro del culto per violenza sessuale aggravata dall’uso di armi. L’uomo è stato rintracciato nella sua dimora estiva e successivamente condotto in carcere.