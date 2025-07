Carlentini, scoperta una discarica abusiva: all'interno rifiuti pericolosi

L'area è stata individuata nel corso di un servizio di controllo del territorio predisposto dal comandante della Polizia municipale Sonny Greco per individuare aree destinate a discariche abusive. All’interno di circa 6 mila metri quadrati di terreno, gli agenti della Polizia municipale Sebastiano Regolo e Giovanni Monaco al comando di Sonny Greco hanno scoperto tutti i tipi di rifiuti: plastica, asfalto, potature, ma anche ferro, residui di materiali edili e molto altro che andava conferito in discarica, veniva invece scaricato abusivamente e utilizzato per livellare il terreno di privati.

Dagli accertamenti sarebbe emerso anche che l’attività illegale avrebbe comportato un notevole risparmio dei costi di conferimento a favore di chi scaricava rifiuti nell’area. Gli agenti della Polizia municipale, dopo aver acquisito tutti gli elementi, hanno informato il magistrato di turno presso la Procura.

Il proprietario è stato segnalato all’autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di inquinamento ambientale e del reato di realizzazione di discarica non autorizzata. L’attività della Polizia municipale proseguirà nei prossimi giorni per individuare altre discariche abusive e contrastare gli illeciti, a tutela della salute e sicurezza dei cittadini. I responsabili sono stati denunciati per il reato di realizzazione di discarica non autorizzata.