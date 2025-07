Agricoltura, il sindaco di Vittoria: «I produttori sono disarmati nei mercati»

Disarmato, esposto di fronte al mondo commerciale, le cui regole sono decise dalla grande distribuzione e dalle multinazionali: è il produttore agricolo, il contadino, assillato costantemente da un prodotto che «resta sull'albero se nessuno glielo compra». «Le istituzioni non sono riuscite a governare questa subalternità del produttore, e per questo serve una grande riforma della filiera agroalimentare», ha spiegato nel corso del Festival del giornalismo enogastronomico che si tiene a Vittoria Francesco Aiello, sindaco della città del Ragusano, storico esponente di un territorio che ospita nel Sud il più grande mercato ortofrutticolo alla produzione.

Vittoria è il punto di riferimento del Distretto ortofrutticolo del Sud-est (Doses) in Sicilia, riconosciuto come tale nel 2020. E’ il territorio di eccellenze agroalimentari ormai famose: il pomodoro ciliegino, per dirne una. I numeri sono quelli che ha snocciolato Antonino Di Paola, che ne è presidente: 170 aziende, un fatturato complessivo da 300 milioni di euro, 3.000 ettari di terreno messo a coltura in cinque province (Agrigento, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa e Catania) .