Lentini, attestati solidarietà dopo l'incendio di 20 ettari di terreno

«La Cooperativa Beppe Montana, da anni presidio di legalità, giustizia sociale e agricoltura sostenibile sui terreni confiscati alla mafia e a tutte le attività produttive che posseggono i terreni limitrofi». È quanto hanno scritto i responsabili di Slow Food, condotta di Lentini che hanno espresso la propria profonda solidarietà e vicinanza alla Cooperativa Beppe Montana, dopo l'incendio di 20 ettari di terreno, coltivato a grano biologico in contrada Cuccumella, in territorio di Lentini e coltivato sui beni confiscati alla mafia.

«Slow Food Lentini, che da sempre promuove un’agricoltura buona, pulita e giusta - hanno detto - ritiene inaccettabile che chi lavora nel rispetto della terra e della legalità debba subire minacce e sabotaggi. Ribadiamo la nostra piena disponibilità a sostenere ogni iniziativa volta a supportare la Cooperativa e invitiamo tutte le realtà associative, le istituzioni e i cittadini a fare fronte comune contro ogni forma di intimidazione. Come ha detto Alfio Curcio «Coltivare oggi è già di per sé un atto di coraggio» per farlo in queste condizioni ce ne vuole il doppio! Siamo vicini alla cooperativa e ai territori colpiti, oggi più che mai».