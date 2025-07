Solarino, nube di fumo in arrivo dalla zona industriale: il Comune invita i cittadini a restare in casa

L'incendio divampato in un capannone della ditta Ecomac, situato fuori dal territorio comunale, sta provocando una densa nube di fumo che, a causa delle correnti di vento, sta raggiungendo anche la zona di Solarino. Lo rende noto il Comune con un avviso pubblicato sui propri canali social ufficiali.

A scopo precauzionale, l’amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a rimanere in casa, chiudere le finestre e limitare gli spostamenti allo stretto necessario, fino a nuova comunicazione.

Le autorità stanno monitorando la situazione in tempo reale per valutare eventuali rischi per la salute pubblica, legati alla qualità dell’aria. «Queste misure – si legge nell’avviso – sono adottate per garantire la sicurezza di tutti. Vi terremo aggiornati su ogni ulteriore sviluppo».

Il Comune raccomanda di seguire esclusivamente le fonti istituzionali per restare informati e di evitare allarmismi ingiustificati. In caso di sintomi legati all’esposizione al fumo (irritazioni, difficoltà respiratorie, mal di testa), è consigliato contattare il medico o i numeri di emergenza.