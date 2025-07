Tentato omicidio a Cassaro nel Siracusano, un fermo dei carabinieri

Un 52enne siracusano è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio aggravato e porto abusivo di arma clandestina. E’ accusato di aver sparato ad un 74enne a Cassaro,. paese montano della provincia siracusana. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della stazione di Cassaro e del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Noto, ieri sera, intorno alle 22, in seguito a una lite per futili motivi nei pressi di un bar, il 52enne aveva esploso due colpi di pistola nei confronti del 74enne e poi era fuggito.

Sembra che i due si fossero dati appuntamenti per un chiarimento, ma la discussione è degenerata. I carabinieri hanno individuato il 52enne in contrada Giamba stamattina. L’arma, una pistola marca Bruni originariamente a salve e poi modificata, è stata ritrovata dai militari. La vittima ha riportato lesioni ad una spalla e ad un occhio.