Lentini, trovato il cadavere di un agricoltore: s'ipotizza il decesso per un malore dovuto al caldo

Un uomo è morto in campagna a causa del forte caldo. Il corpo è stato ritrovato questa mattina in contrada Serravalle, in territorio di Lentini.

Si tratta di Francesco Di Stefano, 58 anni, di Palagonia, pensionato, ex agricoltore. L' uomo, ieri, si era recato nel suo podere ma a causa di un malore, probabilmente un infarto a causa del forte caldo, si è accasciato al suolo.

Il cadavere è stato ritrovato, stamattina, da alcuni agricoltori che hanno fatto scattare l' allarme ai carabinieri della stazione di Lentini. Sul posto il medico legale che su disposizione dell' autorità giudiziaria ha disposto l'esame cadaverico esterno. Trasportato all'obitorio dell'ospedale di Lentini, a disposizione dell' autorità giudiziaria.