Armi detenute illegalmente, 7 arresti a Siracusa

I carabinieri della compagnia di Siracusa, hanno arrestato in flagranza di reato per porto abusivo di armi e munizioni, detenzione illegale di armi clandestine e ricettazione, un 50enne con precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio e in materia di stupefacenti, un 23enne con precedenti di polizia per reati contro la persona e in materia di armi, un 23enne con precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti e armi, due 22enni con precedenti di polizia in materia di stupefacenti e armi.

Nell’operazione, scattata nella notte tra lunedì (30 giugno) e martedì (1 luglio), ma è stata resa nota oggi sono coinvolti anche due minorenni. I carabinieri dopo avere circondato l’abitazione del 50enne nelle campagne di Priolo Gargallo, sono entrati sorprendendo i presenti che, alla vista dei carabinieri, hanno cercato fuggire nei campi e di disfarsi delle armi. I carabinieri hanno fermato i 7 e hanno sequestrato un fucile cal.12 a canne mozze, con matricola abrasa e due cartucce caricate a pallettoni; una pistola semiautomatica cal.9, una pistola originariamente a salve modifica per essere offensiva, una pistola a tamburo con matricola abrasa, una penna-pistola, e due coltelli. Gli arresti sono stati convalidati.