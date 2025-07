Bimbo di 4 anni ferito alla testa in modo grave, la procura di Siracusa apre un'inchiesta

La procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta sul caso di un bimbo di 4 mesi di Floridia, nel Siracusano, ferito in modo grave alla testa e ricoverato in ospedale, a Catania. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri, il piccolo sarebbe finito in mezzo a una lite familiare scoppiata l’altro ieri sera.

E sarebbero stati gli stessi parenti a portare il bimbo al Pronto soccorso di Siracusa, ma i medici, resisi conto delle condizioni della vittima, hanno deciso il trasferimento a Catania. La notizia del ferimento è stata poi raccolta dai carabinieri della tenenza di Floridia che hanno avviato gli accertamenti per far luce sulla vicenda.

Sono stati già interrogati i familiari della vittima, in particolare quelli che erano in casa nei minuti precedenti al ferimento del piccolo.