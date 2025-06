L'attacco degli Usa all'Iran, Sigonella alza il livello di allerta

Da questa mattina Sigonella alza il livello di allerta per attacchi terroristici. La decisione è del Comando degli Stati Uniti in Europa Useucom, che ha dato istruzioni di alzare il livello di allerta a «Charlie» in diverse basi in tutta Europa.

L’allerta “Charlie” interessa il personale, gli uffici, i materiali e gli hangar statunitensi nella base, che dall’innalzamento dell’allerta dovranno osservare una nuova politica per la sicurezza interna e quando si muoveranno all’esterno della base.

Le forze armate statunitensi utilizzano una scala FPCon, Force Protection Condition, per descrivere il grado di allerta da attivare in caso di minacce terroristiche. Charlie è il livello di allerta arancione, subito prima del rosso “Delta” che indica il pericolo imminente di un attacco a strutture o personale militare.

Il livello precedente, quello giallo, è “Bravo”, ed è quello in cui normalmente si trova la base di Sigonella. Il livello Charlie descrive una condizione in cui un’istanza di attacco terroristico è probabile e imminente, le misure di sicurezza sono significativamente aumentate e possono influire sulle normali operazioni e attività.

La condizione di allerta massima, Delta, è attuata quando un attacco terroristico è avvenuto o è considerato imminente in un’area specifica. Questa condizione è solitamente limitata a località specifiche e implica misure di sicurezza estreme.

Secondo il Comando statunitense in Europa Useucom, il livello di allerta Charlie “si applica quando accadono incidenti o viene ricevuta intelligence che indicano la probabilità di un qualche tipo di azione terroristica contro il personale o le strutture”. Le autorità di sicurezza europee hanno più volte lanciato l’allarme per possibili attacchi terroristici nel 2024, soprattutto in vista delle Olimpiadi di Parigi e dei campionati europei di calcio, che si stanno svolgendo in Germania. Proprio in Germania sono stati convocati 580 ufficiali internazionali di polizia per affiancare i poliziotti tedeschi.La base militare di Sigonella ospita al suo interno diverse strutture militari. Nell’aeroporto, il cui comando è italiano, sono di stanza il Quarantunesimo Stormo Antosom e l’Undicesimo Reparto Manutenzione Velivoli dell’Aeronautica militare italiana, oltre ad assetti e personale Nato.

A Sigonella è ospitata la Naval Air Station della Marina militare degli Stati Uniti. Chiamata “Hub of the med”, snodo del mediterraneo, per la sua posizione importantissima al centro del bacino marittimo, ospita 5 mila militari delle diverse forze armate degli Stati Uniti. Dalla base statunitense partono a cadenza quasi giornaliera i droni Global Hawk impegnati nella sorveglianza del Mar Nero e della Crimea. Le missioni si sono intensificate con l’invasione russa dell’Ucraina. In più, gli aerei e il personale della Nas americana sono coinvolti nel pattugliamento del traffico navale e aereo nel Mediterraneo dell’est.

La base ha svolto una funzione importante di snodo logistico durante l’evacuazione dell’Afghanistan del 2021, ospitando diverse migliaia di profughi e richiedenti asilo afghani.