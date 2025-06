Francofonte, ferito con un coltello durante una lite per dissidi di vicinato

Un diverbio tra vicini di casa è degenerato in violenza ieri mattina in via Trapani, a Francofonte, dove un uomo di circa sessant’anni è rimasto ferito dopo essere stato accoltellato dalla sua vicina. L’episodio davanti ad alcuni parenti e conoscenti presenti sul posto. I testimoni di una discussione accesa sfociata in un’aggressione fisica.

La vittima, un ex artigiano, è riuscita a reagire prontamente, limitando i danni dell’attacco, cercando di parare il fendente con le mani. Ha riportato una ferita non grave all’altezza delle costole, giudicata dai sanitari come lieve. Il gesto violento, secondo quanto emerso dalle prime indagini, sarebbe il culmine di tensioni pregresse tra i due, legate a dissidi di vicinato. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che hanno sequestrato il coltello utilizzato durante l’aggressione e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.