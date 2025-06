Ufficiale della guardia costiera ucciso a Siracusa a colpi d’arma da fuoco Si costituisce il sospettato del delitto

Giuseppe Pellizzeri, 37 anni, anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco a Siracusa. L'uomo, ingegnere navale e ufficiale della guardia costiera, è deceduto in ospedale dov’era stato trasportato nel pomeriggio dopo essere stato ferito, poco dopo le 18, al culmine di una lite sfociata nei pressi di un bar di via Elorina.

L’uomo sarebbe stato ferito al petto ed è morto dopo essere stato trasportato in ambulanza all’ospedale Umberto I . Sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini ed effettuato i primi rilievi per cercare di ricostruire quanto accaduto.

In serata, un uomo di 30 anni, assistito dall’avvocato Antonio Meduri, si è costituito, e sottoposto a interrogatorio dal pm Stefano Priolo. I militari dell’Arma hanno requisito le telecamere di un bar, ma anche altre di videosorveglianza installate lungo via Elorina, e transennato l’area del delitto per procedere con i rilievi del caso.