Muore un autotrasportatore a Noto, in corso le indagini

Un autotrasportatore di 48 anni, Carmelo Magistro, originario di Biancavilla, in provincia di Catania, è morto sabato scorso in contrada Carcinina, a Noto, nel Siracusano. Da una prima ricostruzione, che deve trovare ancora conferma, sembra che l’uomo stesse lavorando a operazioni di carico e scarico in un’azienda agricola. Non sono chiare le cause del decesso.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Noto e gli uomini dello Spresal, l’Unità di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, che hanno raccolto diversi elementi e ascoltato i testimoni presenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.