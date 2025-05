Nuova sparatoria a Siracusa, in corso le indagini a Cassibile

Nuova sparatoria a Siracusa: questa volta è accaduto a Cassibile, quartiere a sud del capoluogo. Da quanto emerso dalle prime indagini dei carabinieri del comando provinciale, sarebbero stati esplosi, due notti fa, un paio di colpi di pistola che non avrebbero ferito nessuno ma si sta provando a ricostruire l’intera vicenda e tra le ipotesi c'è un regolamento di conti tra bande.

Un episodio inquietante a pochi giorni dall’altro, accaduto la settimana scorsa a Noto, durante la celebre Infiorata: in via Rocco Pirri, a due passi da corso Vittorio Emanuele, il cuore della città barocca, sono stati esplosi dei colpi d’arma da fuoco a margine di una rissa tra due gruppi, uno di Avola e l’altro di Pachino. La polizia ha arrestato due giovani avolesi che rispondono, a vario titolo, di rissa e detenzione illegale di arma.

Altri colpi di pistola ma questa volta culminati con un omicidio a Lentini: a perdere la vita, nelle settimane scorse, è stato un pastore di 49 anni, per mano, secondo quanto prospettato dagli agenti della Questura di Siracusa da un poliziotto in pensione, Salvatore Tinnirello, tratto in arresto. Tra i due vi sarebbero stati degli screzi, in particolari su alcuni presunti sconfinamenti di bestiame negli appezzamenti di terreni del fermato.