Maltempo e allerta arancione in Sicilia, scuole chiuse anche ad Agrigento, Siracusa e nell'Ennese

Allerta arancione per il maltempo in tutta la Sicilia e domani, giovedì 15 maggio, scuole chiuse in diverse città. Non solo a Catania, ma anche ad Agrigento ad esempio, e a Siracusa, dove i sindaci hanno firmato le relative ordinanze. Nella provincia aretusea sono interessati anche alcuni comuni. Chiuse le scuole cittadine di ogni ordine e grado, degli asili nido comunali, del Cimitero, degli impianti sportivi pubblici, dei parchi pubblici, dei mercati.

La protezione civile invita la cittadinanza a limitare al massimo gli spostamenti e ad avere comportamenti adeguati alla situazione di allerta. Analogo provvedimento in altri comuni della provincia.

Scuole chiuse in due comuni dell'Ennese

Stesso provvedimento a Piazza Armerina e Aidone, nell'Ennese. I sindaci delle due cittadine, Nino Cammarata e Anna Maria Raccuglia, lo hanno comunicato con un’ordinanza.

E a Scicli

In seguito alla dichiarata allerta arancione, il sindaco di Scicli ha firmato in serata una ordinanza con cui dispone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, degli asili, del cimitero, della villa comunale, degli impianti sportivi e dei siti culturali, ivi compreso il Macc. Si legge in una nota del Comune del ragusano.