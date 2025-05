Ispica, con la moto contro un palo: lei muore, grave il marito

Una passeggiata in moto finita in tragedia per una coppia di Pachino. A perdere la vita, nell’incidente che si è verificato ieri mattina a Ispica sulla provinciale che da Pozzallo porta verso Capo Passero, Punta Ciriga e Portopalo, è stata una signora di 59 anni, Katia Ingoglia, dipendente del Comune di Pachino. Era a bordo della moto condotta dal marito, un operaio di 61 anni, il quale versa in gravissime condizioni all’ospedale Cannizzaro di Catania.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri della stazione di Ispica, che, dopo avere rilevato l’incidente, stanno vagliando le modalità e le cause del sinistro. Da una prima ricostruzione la moto sarebbe finita contro il palo di uno specchio stradale parabolico che segnala l’uscita di mezzi da una strada laterale. A causare l’impatto non si esclude che possa essere stato un dosso sulla strad che avrebbe portato l’uomo a perdere il controllo della moto anche se c’è da valutare il fatto che se sulla sede stradale ci possa essere stata della sabbia, vista la vicinanza dal mare.