Avola, tredicenne straniera aggredita da una baby gang: il filmato del pestaggio sul web

Una ragazza di 13 anni, di nazionalità straniera, è stata aggredita sabato sera (26 aprile) ad Avola, nel Siracusano, da una baby gang femminile composta da coetanee. Secondo una prima ricostruzione della polizia, il pestaggio è avvenuto in viale Mattarella, area di ritrovo del sabato sera. La tredicenne è stata spinta a terra e presa a calci, mentre alcuni presenti filmavano la scena senza intervenire.

I video, che sono stati diffusi via chat diventando virali, si possono trovare facilmente in rete. Non sono ancora chiare le motivazioni dell'aggressione. Sull’episodio indaga il commissariato di Avola, coordinato dalla Procura di Siracusa. Gli agenti stanno analizzando i filmati e ascoltando i minorenni coinvolti.

«È inaccettabile che episodi di tale gravità non solo si verifichino, ma vengano anche filmati e diffusi sui social, alimentando una pericolosa cultura dell’odio e della spettacolarizzazione della violenza» ha dichiarato il presidente provinciale del Codacons di Siracusa, Bruno Messina.