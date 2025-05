L'omicidio di Francofonte, il sindaco annulla tutte le manifestazioni

La morte di Nicolas Lucifora, a soli 17 anni, ha sconvolto un’intera comunità nel giorno di Pasqua. Il sindaco di Francofonte, Daniele Lentini, ha firmato un’ordinanza per annullare tutte le manifestazioni culturali e religiose che si svolgeranno questa sera e domani, giorno di Pasquetta.

L'ordinanza prevede, inoltre, il divieto di organizzare o svolgere qualsiasi manifestazione di festa per l'intero arco di tempo in cui il provvedimento è in vigore. Anche l'arcidiacono di Francofonte, Luca Gallina, ha espresso il suo profondo cordoglio per la tragica scomparsa del giovane. In un comunicato, l'arcidiacono ha sottolineato il dolore della comunità ecclesiale di fronte a questa inaspettata e dolorosa perdita, invitando tutti alla preghiera e alla vicinanza alla famiglia in questo momento di immenso dolore.

Intanto, i carabinieri della compagnia di Augusta e della stazione di Francofonte stanno lavorando per ricostruire esattamente la dinamica dell’alterco e dell’aggressione tra i due. Sono state acquisite le immagini del sistema di video sorveglianza dei negozi di via Nastro Azzurro e ascoltato amici e conoscenti che al momento dell’omicidio si trovano all’interno e all’esterno del pub. Il ventunenne autore dell’omicidio è in stato di fermo in attesa che il magistrato della Procura si pronunci.