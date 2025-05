La lite al pub finisce in tragedia, diciassettenne ucciso a coltellate a Francofonte

Un ragazzo di 17 anni è morto, dopo essere stato accoltellato in strada, nella notte di Pasqua, a Francofonte. La tragedia si è consumata nella centralissima via Nastro Azzurro, la cosidetta Via dei Pub.

La vittima, Nicolas Lucifora (nella foto), secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, è stato accoltellato al petto, al termine di una una violenta lite iniziata all'interno di uno dei locali della movida francofontese.

I protagonisti della lite finita in tragedia sono la vittima e un ventunenne F. M., che avrebbe inferto il colpo mortale. Sembra che la discussione, i cui motivi sono ancora al vaglio degli inquirenti, sia rapidamente degenerata. Il ventiduenne avrebbe estratto un coltello e si sarebbe scagliato contro il ragazzo. Il sedicenne è caduto a terra in una pozza di sangue e nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per il giovane non c'è stato nulla da fare. Le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi e Nicolas è spirato poco dopo, durante il tragitto verso l'ospedale di Lentini.