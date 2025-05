Siracusa, smantellata piazza di spaccio: donna arrestata

I carabinieri hanno arrestato per detenzione e spaccio di droga una donna di 44 anni di Siracusa. All’interno dell’abitazione di via Epipoli, dove vive insieme al compagno e ai due figli, sono stati trovati complessivamente 142 grammi di cocaina, alcune dosi di crack e 1.540 euro in banconote di piccolo taglio verosimilmente provento dell’attività di spaccio, materiale vario per il confezionamento della droga e il libro mastro con l’elenco degli acquirenti e della sostanza da loro preferita.

Nell’appartamento, al momento del controllo, erano presenti, oltre alla coppia proprietaria di casa, altre tre persone, verosimilmente clienti dei due. 132 grammi di cocaina e il crack erano tenuti nascosti dalla donna e sono stati trovati nel corso della perquisizione personale; ulteriori 10 grammi di cocaina erano occultati sotto al letto della cameretta dei figli. La donna è stata arrestata e il compagno, 51enne, con precedenti specifici in materia di stupefacenti, è stato denunciato. L'arresto è stato convalidato.