Gasolio allungato con olio e solvente: sequestrati 21 mila litri a Siracusa

I funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e i militari della guardia di finanza di Siracusa hanno sequestrato circa 21.000 litri di gasolio adulterato, per un valore commerciale intorno a 35.000 euro, pronto per essere immesso in commercio in tre impianti di distribuzione nella provincia aretusea.

Nel corso delle verifiche, condotte su 31 distributori di carburante, l’attenzione si è concentrata sulle possibili pratiche illecite di adulterazione, consistenti nella miscelazione abusiva di prodotti energetici con sostanze non idonee e potenzialmente pericolose, come solventi e oli esausti. Tre gestori di impianti di distribuzione sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Siracusa per frode nell’esercizio del commercio.