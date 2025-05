Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.8 avvertita a Siracusa, Catania e nell'area dello Stretto

Un terremoto di magnitudo 4.8 è stato registrato nello Jonio Meridionale, alle 3,26, con epicentro in mare ad una profondità di 48 chilometri. La forte scossa è stata avvertita a Siracusa, in tutta l’area dello Stretto, nelle province di Catania, Messina e Reggio Calabria ed anche in una vasta area della costa ionica della Sicilia.

Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica dell’Ingv di Roma. Al momento non si registrano danni a persone o cose, ma la scossa ha svegliato molte persone che si sono spaventate. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco.

L’Ingv ha localizzato l’epicentto a circa 50 km dalla costa meridionale della Calabria, circa 72 Km a Sud-Est di Reggio di Calabria, 84 Km a Sud-Est di Messina e 88 Km a Est di Catania. La zona interessata dal terremoto odierno, spiegano dall’Ingv, è prossima alla regione calabro-sicula caratterizzata da pericolosità sismica alta. Data la magnitudo non molto elevata dell’evento non è stata diramata un’allerta tsunami per l’area. La soglia di attivazione del Centro Allerta Tsunami è infatti magnitudo 5.5.