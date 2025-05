Cucce distrutte e cane morto, esposto del Partito animalista a Siracusa

Il Partito animalista italiano presenta un esposto dopo che qualcuno nei giorni scorsi in via Lido Sacramento a Siracusa ha distrutto le cucce di due cani di quartiere, allontanando gli stessi animali dalla zona.

Cani mansueti amati e coccolati dagli abitanti della zona. Nello stesso raid, inoltre, è stata anche vandalizzata una colonia felina presente nella stessa strada. Uno dei due cani, Timida, è stato trovato senza vita con il corpo martoriati sui binari della vicina ferrovia.

«Quello che è successo in via Lido Sacramento a Siracusa è di una cattiveria inaudita. - ha detto Patrick Battipaglia, coordinatore regionale per la Sicilia del Partito animalista italiano - Chi ha commesso questa barbarie va subito identificato e punito. Facciamo un appello al sindaco e alle forze dell’ordine affinché si faccia il possibile, anche attraverso la visone dei filmati delle videocamere di sorveglianza della zona, per dare un volto a questi criminali».