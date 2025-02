Truffa sui bonus edilizi nel Siracusano, sequestrati 2 milioni

I militari della guardia di finanza di Siracusa hanno scoperto una truffa in materia di bonus edilizi che ha portato al sequestro preventivo di circa 2 milioni di euro, provento dei reati di autoriciclaggio e di truffa ai danni dello Stato. L’attenzione dei Finanzieri della Compagnia di Augusta è stata rivolta a una società con sede in Priolo Gargallo che, nonostante fosse inattiva da diversi anni, nel 2022 ha improvvisamente iniziato a emettere fatture relative a presunti lavori edilizi per diversi milioni di euro, nei confronti degli amministratori della società, dei loro familiari e di soggetti terzi.

Sono state individuate, inoltre, alcune ditte individuali in rapporti con la società priolese, nate tra luglio e settembre del 2022, le quali ottenevano con il medesimo meccanismo crediti d’imposta che venivano successivamente venduti a istituti finanziari. Anche in questi casi, è stata rilevata la completa assenza di strutture, mezzi e personale per svolgere l’attività aziendale. I proventi illeciti, consistenti nei crediti d’imposta indebiti ovvero nel denaro ottenuto dalla cessione degli stessi con l’emissione di fatture per operazioni inesistenti per oltre 6 milioni di euro, sono stati successivamente trasferiti in attività economiche da parte degli indagati. I finanzieri, a seguito di perquisizioni nelle province di Siracusa, Catania e Torino, hanno proceduto al sequestro preventivo di conti correnti, immobili e crediti d’imposta pronti per essere utilizzati in compensazione delle imposte dovute, con un potenziale e ingente danno all’Erario, per complessivi 2 milioni di euro.