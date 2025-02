Tentato omicidio a Siracusa, fermato un uomo

Un 57enne è stato fermato per il tentato omicidio avvenuto nel pomeriggio in largo Luciano Russo, a Siracusa, dove un uomo è stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco.

Il sospettato, con precedenti penali, è stato bloccato dai carabinieri non molto distante dal luogo dell’agguato ed è stato trovato in possesso di una pistola, presumibilmente la stessa usata contro la vittima, che si trova in ospedale, all’Umberto I di Siracusa, ma non correrebbe pericoli di vita.