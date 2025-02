Siracusa, scoperto con cocaina e marijuana: la droga era nascosta in una cassetta blindata

Oltre 700 grammi di cocaina nascosti in una cassetta blindata, insieme a 95 dosi di marijuana per un totale di 66 grammi. È quanto hanno trovato gli agenti della Squadra mobile della Questura di Siracusa durante una perquisizione nell’abitazione di un uomo di 32 anni, arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo le stime degli investigatori la droga sequestrata avrebbe potuto fruttare oltre 60 mila euro. Il materiale è stato sequestrato, mentre l’uomo è stato condotto in carcere.