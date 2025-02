Siracusa piange un'altra vittima del lavoro, il cordoglio del sindaco

Siracusa piange un'altra vittima del lavoro. Raffaelle Sicari, operaio di 26 anni originario di Vibo Valentia, è morto ieri dopo quattro giorni di agonia a seguito di un grave incidente avvenuto in via Piave. Il giovane era rimasto ferito cadendo da un cestello elevatore mentre stava lavorando in una zona centrale della città.

La notizia ha scosso profondamente la comunità siracusana e ha acceso nuovamente il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia del giovane, sottolineando la gravità della situazione: «Un altro morto sul lavoro, l'ennesimo in Italia, e stavolta in una zona centrale di Siracusa. Raffaelle Sicari, 26 anni appena, non era siracusano ma lo sentiamo come un membro della nostra comunità, con il pensiero rivolto alla sua famiglia alla quale rivolgo il cordoglio di tutti noi. È triste constatare come il tema della sicurezza e dei controlli per il rispetto delle regole che tutelano i lavoratori stenti ad affermarsi nel dibattito pubblico e come il numero dei morti, drammaticamente, non accenni a diminuire».