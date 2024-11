Sparati quattro colpi di pistola verso due abitazioni a Noto, le indagini dei carabinieri

Colpi di pistola sono stati esplosi nel pomeriggio a Noto, nel Siracusano, verso due abitazioni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri a sparare quattro colpi sarebbe stato un uomo a bordo di un’autovettura.

Nessuno è rimasto ferito. Contrasti di natura familiare probabilmente alla base del gesto. Colpite le due porte di ingresso, quindi ancora non è chiaro se l’obiettivo dell’uomo fosse una sola abitazione. I carabinieri di Noto, in collaborazione con gli agenti del commissariato, stanno raccogliendo le testimonianze per ricostruire quanto accaduto.