Nascondeva la droga in un locale adibito a palestra, arrestato a Francofonte

I carabinieri di Augusta e del Nucleo investigativo di Siracusa, dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia, con l’ausilio delle unità cinofile antidroga e anti-esplosivo del Nucleo cinofili di Nicolosi, nel corso di un servizio coordinato condotto nel Comune di Francofonte, hanno arrestato un 25enne, con precedenti per omicidio e reati in materia di armi, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I carabinieri hanno rinvenuto 115 grammi di marijuana nascosti in un contenitore in un locale della sua abitazione adibito a palestra. Questa mattina l’arresto è stato convalidato. Il padre 44enne dell’arrestato, pluripregiudicato per reati con la persona e in materia di armi, già detenuto domiciliare, è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione abusiva di munizioni poiché teneva occultati nel bagno dell’abitazione 25 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e un proiettile. L’uomo è stato inoltre denunciato per resistenza a pubblico ufficiale poiché, ricevuta la notizia dell’arresto del figlio, dava in escandescenze inveendo contro i carabinieri.