Augusta, prendeva a calci il portone per aggredire i familiari: un uomo di 52 anni agli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica

I carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Siracusa hanno arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale un 52enne, pregiudicato per rapina, furto, lesioni personali e danneggiamento. I militari sono intervenuti su richiesta dei familiari dell’uomo che si era presentato sotto la loro abitazione in via Arsenale, in stato di alterazione psico-fisica, e lo hanno bloccato mentre prendeva a calci il portone d’ingresso che stava per cedere sotto i violenti colpi dell’uomo.

Il 52enne, fuori di sé, ha opposto resistenza ai carabinieri che lo hanno arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica assistita di Augusta come disposto dall’Autorità giudiziaria.