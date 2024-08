Melilli, scoperto un rave-party: il proprietario del terreno denunciato

I carabinieri di Melilli e la locale polizia municipale sono intervenuti in contrada Tenutella e hanno interrotto un rave-party, ovvero un evento musicale non autorizzato, organizzato in un terreno privato. All’evento i militari hanno riscontrato la presenza di circa 50 giovani, alcuni dei quali si erano accampati con tende da campeggio, di un impianto per la riproduzione musicale, di una zona bar munita di frigoriferi, ventilatori e illuminazione, il tutto allacciato abusivamente alla rete elettrica, e poco distante un cumulo di rifiuti dato alle fiamme.

Il proprietario del terreno, un 43enne del luogo, è stato denunciato all’autorità giudiziaria aretusea per furto di energia elettrica, apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento, disturbo del riposo delle persone e combustione illecita di rifiuti. Un 37enne è stato segnalato alla prefettura quale assuntore di stupefacenti poiché sorpreso a consumare cocaina.