Gli agenti del commissariato di Lentini, in servizio di controllo del territorio, con l’ausilio dei carabinieri di Carlentini, hanno bloccato e denunciato un giovane di 25 anni, per furto. Il venticinquenne è stato sorpreso dopo che aveva rubato circa nove litri di carburante dai veicoli di proprietà di Poste Italiane, parcheggiati all’interno dello spazio a loro assegnato nei pressi dell’ufficio postale di via Conte Alaimo.