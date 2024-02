Punta 4 euro e ne vince 100 mila al 10eLotto: la dea bendata bacia un giocatore di Melilli

È arrivata a Melilli, in provincia di Siracusa, la vincita più importante nel concorso del 10eLotto di ieri, martedì 20 febbraio. Nella località siciliana, riporta Agipronews, sono stati vinti 100 mila euro grazie a un «9 Doppio Oro» in un'estrazione frequente. Decisiva una giocata di appena 4 euro con 9 numeri indovinati su 10 in modalità frequente. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 28,7 milioni di euro, per un totale di 577 milioni da inizio anno.

Sempre la Sicilia, ma questa volta a Erice, come riferisce l'agenzia Agimeg, qualcuno può sorridere anche grazie al Lotto: vinti 14.400 euro sulla ruota nazionale, presa una cinquina con sei numeri giocati: 3, 26, 63, 72, 81, 88.