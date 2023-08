Assegnato il porto di Trapani alla Aurora, ma la ong vuole Lampedusa: è più vicina

Assegnato ad «Aurora» di Sea Watch con 72 migranti a bordo, il porto di Trapani. «Il carburante sta finendo dopo una missione di 16 ore - afferma la ong tedesca - il sole brucia, lo spazio è scarso e stiamo terminando l’acqua potabile: tutte condizioni che rappresentano un concreto pericolo per le persone soccorse. Lampedusa è circa quattro volte più vicino. Abbiamo bisogno di un permesso immediato per fare scalo al Lampedusa come porto più vicino o per trasferire tutti gli ospiti su una nave più grande».